Read this story in English.

Dos legisladores de California se enfrentaron públicamente a principios de este mes, tocando un punto sensible en un tema que ha dividido durante mucho tiempo a los funcionarios electos del estado: si se debe ofrecer beneficios de salud subsidiados por el gobierno a los residentes indocumentados y en qué medida.

En una esquina, el asambleísta de Corona Bill Essayli declaró que quería desmantelar una nueva ley que ofrece cobertura médica subsidiada a inmigrantes indocumentados.

En el otro, el asambleísta de Visalia, Devon Mathis, defendió la expansión de la atención médica argumentando que esto ayuda al estado a reducir los costos de salud a largo plazo y ayuda a las familias trabajadoras que son fundamentales para la economía del estado.

El hecho de que ambos sean republicanos (miembros del partido que en 1994 presionó para negar cualquier servicio de atención médica que no fuera de emergencia a inmigrantes indocumentados a través de la Proposición 187) subraya hasta qué punto el debate político del estado se ha desplazado hacia la izquierda en el transcurso de cinco administraciones gubernamentales.

Hace apenas 20 años, “a principios de la década de 2000, la idea de ofrecer este beneficio se consideraba un suicidio político tanto para los demócratas como para los republicanos”, dijo Arturo Vargas Bustamante , director de investigación de la facultad del Instituto de Política y Política Latina de UCLA.

El cambio se desarrolló gradualmente, a medida que una generación de líderes latinos motivados por la Proposición 187 ascendía al poder en el Capitolio. El exgobernador Jerry Brown firmó en 2015 la ley que hizo que los niños indocumentados fueran elegibles para Medi-Cal.

Luego, los superávits presupuestarios estatales y el dominio demócrata en el Capitolio abrieron un camino para que el gobernador Gavin Newsom firmara la ley que proporcionaba Medi-Cal a residentes indocumentados de cualquier edad con ingresos elegibles. Esa ley entró en vigor el 1 de enero, convirtiendo a California en el estado más grande en ofrecer seguro médico subsidiado por el gobierno a residentes indocumentados de bajos ingresos de todas las edades.

Citando datos de salud pública, el republicano Mathis ahora argumenta que brindar Medi-Cal a residentes indocumentados es la medida “fiscalmente conservadora” para el estado.

La nueva ley es prácticamente la política opuesta a la Proposición 187, la llamada iniciativa electoral “Salvemos Nuestro Estado” que negaba servicios públicos a los californianos sin estatus legal. Fue aprobada con el apoyo del entonces gobernador Pete Wilson, un republicano, pero no entró en vigor debido a impugnaciones legales.

Cientos de manifestantes se reunieron en el Ayuntamiento de Los Ángeles para manifestarse contra la propuesta “Salvemos Nuestro Estado”, la Proposición 187, el 7 de noviembre de 1994. Foto de Nick Ut, AP Photo

El tema todavía conlleva cierto riesgo político para los legisladores de ambos partidos. California enfrenta un déficit proyectado de $38 mil millones que podría empeorar y obligar a los legisladores a buscar recortes presupuestarios. El expresidente Donald Trump ha criticado que los estados de izquierda ofrezcan servicios a inmigrantes sin estatus legal, y podría regresar al cargo.

Las encuestas también muestran cierta preocupación entre los votantes de California sobre cómo ven a los inmigrantes. Cuatro de cada 10 votantes de California piensan que los inmigrantes no autorizados son una “carga importante” para el país, según una encuesta publicada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley publicada a principios de este mes. Otro 30% los consideró una “carga menor”.

Pero por ahora, Newsom y los legisladores que abogaron por la expansión de Medi-Cal insisten en que no retrocederán.

“Estoy comprometido con ello”, dijo Newsom en una conferencia de prensa a principios de este mes.

Trump, COVID-19 y el dinero

Una posible segunda administración Trump parecería poner en peligro la expansión de los beneficios de salud de California a los grupos indocumentados, pero el expresidente puede haber influido en algunos de los beneficios actualmente disponibles, dijo Bustamante de UCLA.

La retórica de Trump que menosprecia a los inmigrantes y su fallido intento de deshacer Obamacare enardecieron a los demócratas de California, dijo Bustamante. Por ejemplo, cuando la administración Trump intentó derogar la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare) y eliminar los subsidios federales que ayudan a millones de personas a pagar la cobertura, California presentó una demanda.

Y cuando la administración federal propuso castigar a los inmigrantes por utilizar beneficios públicos, California presentó otra. De hecho, el estado demandó a la administración Trump más de 100 veces.

La pandemia de COVID-19 también jugó un papel en persuadir a los demócratas de California a continuar ampliando la cobertura médica a los inmigrantes indocumentados, dijo Bustamante. Reforzó la importancia de la cobertura médica y destacó las desigualdades en salud, especialmente entre latinos, afroamericanos y personas de bajos ingresos.

La implementación de estos beneficios se produjo lentamente. Durante la administración Brown, los recuerdos de la Gran Recesión moderaron las expectativas de programas gubernamentales costosos. Brown, no obstante, firmó una ley del ex senador estatal Ricardo Lara que abrió Medi-Cal a niños indocumentados.

Por el contrario, el dinero no fue un problema para Newsom hasta hace poco. Durante la pandemia, el estado recibió mayores fondos federales para su programa Medi-Cal y registró superávits presupuestarios históricos. Newsom respaldó las ampliaciones de Medi-Cal para adultos que defendieron la senadora demócrata María Elena Durazo de Los Ángeles y otros.

La senadora María Elena Durazo, fotografiada el 10 de septiembre de 2019, ha defendido una legislación que amplió el seguro médico Medi-Cal a más inmigrantes indocumentados. Foto de Anne Wernikoff para CalMatters

La carrera de Garry South como consultor demócrata se remonta a la época en que los liberales enfrentaban serios riesgos políticos si apoyaban servicios para inmigrantes indocumentados. Dirigió las campañas del exgobernador Gray Davis.

“No hace mucho, California era bastante competitiva políticamente, pero ya no lo es”, dijo South. “Sí, hay algunos distritos en los que los republicanos ganan escaños en el Congreso, en el Senado y en la Asamblea, pero están marginados hasta el punto de ser irrelevantes, por lo que la mayoría de los demócratas que se postulan en la mayoría de los lugares de California no tienen que preocuparse por ser derrotados. por un republicano. Están más preocupados por estar en una segunda vuelta con otro demócrata”.

Comparó la expansión de Medi-Cal a inmigrantes indocumentados con el momento en que el estado les permitía obtener licencias de conducir. Tomó años y varios intentos fallidos, pero los legisladores y la mayoría de los californianos finalmente determinaron que era más seguro para todos obtener licencias y seguro para estos conductores, dijo.

Los republicanos del Valle Central apoyaron la expansión de Medi-Cal

Aparte de Essayli, la mayoría de los republicanos electos de California han guardado bastante silencio sobre los nuevos beneficios del estado para los residentes indocumentados. Tim Rosales, un consultor político republicano, dijo que apoyar la expansión no necesariamente dañaría las posibilidades de un candidato republicano en una elección futura, pero el legislador tendría que defender su razonamiento ante los votantes de derecha.

Dijo que muchos californianos han llegado a aceptar el papel que desempeñan las personas indocumentadas en la fuerza laboral y la economía del estado.

“En el Valle Central y otras partes del estado que son fuertemente agrícolas, las personas que viven, trabajan y existen en esa economía… han entendido que la población indocumentada es una parte enorme del tejido social de California”, dijo Rosales. “La gente siente que puede hablar más de ello y, políticamente, la realidad se está imponiendo, y eso se aplica tanto a los demócratas como a los republicanos”.

El asambleísta Devon Mathis, republicano de Visalia, respaldó recientemente la expansión del seguro médico Medi-Cal en California para inmigrantes indocumentados de bajos ingresos. Su postura lo puso en oposición a algunos miembros de su partido. Foto de Rahul Lal para CalMatters

Mathis, quien dejará el cargo después de este año legislativo para realizar trabajos de consultoría en el sur del Valle de San Joaquín, dijo que su comunidad fue parte de la razón por la que escribió en The Sacramento Bee explicando su apoyo a la expansión de Medi-Cal.

“Crecí en una de las zonas más pobres del estado, en una zona altamente latina; Estas son cosas comunes que vemos y que sabemos”, dijo.

“Hice el artículo de opinión porque estoy harto y cansado de uno, la gente de extrema derecha tratando de hacer que todos suenen como ellos”, dijo Mathis, “y segundo, simplemente decir que detengamos la retórica durante cinco minutos y miremos el problema real”.

La declaración de Mathis se hace eco de los votos de dos ex republicanos del Valle de San Joaquín que apoyaron la ley que Brown firmó para proporcionar Medi-Cal a niños indocumentados. Fueron los ex senadores Anthony Cannella de Ceres y Andy Vidak de Hanford.

¿Qué sigue para la atención médica de los indocumentados?

A principios de este mes, Essayli presentó el Proyecto de Ley 1783 de la Asamblea, que propone retirar fondos de las ampliaciones de la cobertura de salud para los residentes indocumentados. Aunque eso puede ser una posibilidad remota dada la mayoría demócrata de la Legislatura.

“Como hijo de padres inmigrantes que llegaron a este país por medios legales, me indignó que nuestro gobierno estatal destinara miles de millones en fondos para la atención médica de ciudadanos extranjeros cuando nuestros propios ciudadanos no pueden pagar su atención médica”, escribió Essayli en el diario Orange County Register.

Learn more about legislators mentioned in this story R Devon Mathis State Assembly, District 33 (Visalia) Expand for more about this legislator



R Devon Mathis State Assembly, District 33 (Visalia) Time in office 2014—present Background Veteran Advocate Contact Email Legislator How he voted 2021-2022 Liberal

Conservative District 33 Demographics Race/Ethnicity Latino



69% White



23% Asian



3% Black



3% Multi-race



2% Voter Registration Dem



35% GOP



35% No party



22% Campaign Contributions Asm. Devon Mathis has taken at least

$384,000

from the Agriculture

sector since he was elected to the legislature. That represents

16%

of his total campaign contributions.

Learn More

R Bill Essayli State Assembly, District 63 (Corona) Expand for more about this legislator



R Bill Essayli State Assembly, District 63 (Corona) Time in office 2022—present Background Attorney / Business Owner Contact Email Legislator How he voted 2021-2022 Liberal

Conservative District 63 Demographics Race/Ethnicity Latino



39% White



39% Asian



11% Black



6% Multi-race



4% Voter Registration Dem



34% GOP



38% No party



20% Campaign Contributions Asm. Bill Essayli has taken at least

$53,900

from the Labor

sector since he was elected to the legislature. That represents

11%

of his total campaign contributions.

Learn More

D María Elena Durazo State Senate, District 26 (Los Angeles) Expand for more about this legislator



D María Elena Durazo State Senate, District 26 (Los Angeles) Time in office 2018—present Background Union Vice President Contact Email Legislator How she voted 2021-2022 Liberal

Conservative District 26 Demographics Race/Ethnicity Latino



60% White



17% Asian



17% Black



4% Multi-race



2% Voter Registration Dem



62% GOP



9% No party



23% Campaign Contributions Sen. María Elena Durazo has taken at least

$1.4 million

from the Labor

sector since she was elected to the legislature. That represents

54%

of her total campaign contributions.

Learn More

D Joaquin Arambula State Assembly, District 31 (Fresno) Expand for more about this legislator



D Joaquin Arambula State Assembly, District 31 (Fresno) Time in office 2016—present Background Emergency Room Doctor Contact Email Legislator How he voted 2021-2022 Liberal

Conservative District 31 Demographics Race/Ethnicity Latino



64% White



17% Asian



11% Black



5% Multi-race



2% Voter Registration Dem



47% GOP



22% No party



23% Campaign Contributions Asm. Joaquin Arambula has taken at least

$977,000

from the Labor

sector since he was elected to the legislature. That represents

30%

of his total campaign contributions.

Learn More



// select DOM elements

const buttonsExpand = document.getElementsByClassName(‘cm_ld_legislator-card-collapsed__header’);

const buttonsClose = document.getElementsByClassName(‘cm_ld_legislator-card-expanded__bottom-button’);

const cardsCollapsed = document.getElementsByClassName(‘cm_ld_legislator-card-collapsed__header’);

const cardsExpanded = document.getElementsByClassName(‘cm_ld_legislator-card-expanded’);

// add event listener for each card

for ( var i = 0; i {

// if leg is not active, no clicky expand

const element = e.target !== undefined ? e.target : e.originalTarget;

const disable = element.classList.contains( ‘disable’ );

if ( disable ){

return;

}

cardsCollapsed[j].style.display = ‘none’;

cardsExpanded[j].style.display = ‘flex’;

// close all the other cards so only one is open at a time

for (var l = 0; l {

cardsCollapsed[j].style.display = ‘block’;

cardsExpanded[j].style.display = ‘none’;

});

}

Las ampliaciones de Medi-Cal permiten a Newsom acercarse a su objetivo de brindar cobertura médica universal, donde todos en el estado tendrían acceso a un seguro médico. Debido a que California es el hogar de la mayor población de inmigrantes no autorizados del país (alrededor de 2 millones de personas), sería imposible lograr una cobertura universal sin cubrir a esta población, dicen los expertos.

La Ley de Atención Médica Asequible brindó cobertura médica a millones de estadounidenses y amplió la comprensión del público sobre la necesidad de cobertura, pero prohibió a cualquier persona sin estatus legal acceder a un seguro subsidiado por el gobierno federal. Eso significa que los inmigrantes que no califican para Medi-Cal no tienen otra opción que comprar un seguro en el mercado privado a precio completo.

Investigadores del Centro Laboral de UC Berkeley han estimado que más de 1 millón de personas indocumentadas obtendrán cobertura debido a la amplia expansión de Medi-Cal, pero otro medio millón seguirá sin ella porque ganan demasiado para calificar para Medi-Cal, pero no pueden pagar la cobertura por sí solos.

El asambleísta demócrata Joaquín Arámbula de Fresno impulsa el Proyecto de Ley 4 de la Asamblea que tiene como objetivo permitir que las personas indocumentadas que no califican para el programa Medi-Cal compren cobertura subsidiada. Arambula dijo que el objetivo es establecer un programa específicamente para inmigrantes indocumentados que refleje las opciones de seguro que se ofrecen en Covered California, el mercado de seguros del estado. Configurar el programa llevará algún tiempo. Más adelante se pedirá al Estado financiación para proporcionar subsidios, afirmó.

Arámbula señaló a Colorado, que está experimentando con OmniSalud, un programa que ofrece a personas indocumentadas opciones de seguro similares a las que ofrece su mercado y a un precio subsidiado.

Originalmente, Arambula quería pedir permiso al gobierno federal para permitir la entrada de personas indocumentadas al mercado existente, pero Arambula dijo que este modelo alternativo significa que el programa de California no dependerá de la aprobación de los federales.

“Queremos aislarnos de quienquiera que esté en el gobierno federal a fin de año”, dijo Arámbula.

Esta nota fue realizada con el respaldo de la California Health Care Foundation (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan y a un precio que puedan pagar. Visite www.chcf.org para obtener más información.

Related